Streamers in Actie haalt ruim een kwart ton op voor Amref

24 uur streamen heeft flink wat geld opgebracht voor het goede doel.

Van vrijdagavond (20:00) tot en met zaterdagavond (20:00) hebben vele Nederlandse Twitch-streamers samengewerkt om geld in te zamelen voor Amref. Dit zodat Amref verschillende doelen in Afrika kan realiseren. Van het opleiden van medisch personeel tot het bouwen van toiletten en locaties waar schoon water te halen is.

De actie had één hoofdstream die regelmatig challenges toonde en alle streamers die aanwezig waren hadden ook hun eigen stream aan met hun eigen community’s. Wat je niet echt kon zien via de streams, maar wel als je er bij was, was het soort Glazen Huis gevoel. Het voelde een beetje als de jaarlijkse Serious Request actie, maar dan wat kleinschaliger (en met eten).

Na de lange dag was de uitreiking van de cheque dan eindelijk daar. Tijdens deze actie is er maar liefst €25.375,52 opgehaald. Voor een eerste editie en een loop van 24 uur is dat een flinke prestatie. Het laat vooral ook zien wat nieuwe media als Twitch kan bereiken voor goede doelen.