[Special] Pokémon TCG Brilliant Stars voegt VSTAR-kaarten toe, maar wat is dat nu precies?

Bereid je vast voor op een nieuwe mechanic met Pokémon

Eens in de zoveel tijd voegt The Pokémon Company iets nieuws toe aan het Pokémon Trading Card Game. Of het nu V-Union, VMAX of GX is, iedere keer dat er iets wordt toegevoegd kun je een flinke opschudding in gameplay verwachten. Zo ook in de set van 25 februari, Brilliant Stars. Deze set bestaat uit meer dan 170 kaarten waaronder dus verschillende VSTAR-kaarten. Maar wat houdt dit nu precies in?

Deze set voegt vier verschillende kaarten van dit type toe: Whimsicott, Shaymin Sky Forme, Charizard en Arceus (en hun regenboog varianten). In speciale bundels zijn ook Leafeon en Glaceon te krijgen. Tot op zekere hoogte werken de kaarten hetzelfde als VMAX-kaarten. Je zult eerst een V-versie van de Pokémon op je veld moeten hebben voor je kunt “evolueren” naar een VSTAR-variant. Het is dus niet heel makkelijk om er één te kunnen spelen, maar wanneer je ze speelt, kun je een flinke boost aan kracht verwachten. Niet alleen hebben ze een hogere HP dan een V-kaart, ook hebben ze een speciale kracht.

Zoals in deze twee voorbeelden te zien is hebben ze een VSTAR Power. Deze power kun je per potje één keer gebruiken en kan zowel een aanval als een ability zijn. Beiden kunnen enorm veel tactische effecten hebben. Zo doet Charizard zijn aanval genoeg schade om de meest sterke tegenstanders, waaronder zelfs een VSTAR-kaart, in één keer weg te vagen. Arceus kan je echter helpen doordat je net die ene trainer-kaart of Pokémon kunt pakken uit je deck. Elke optie is dus enorm sterk en dat zorgt er dus ook voor dat het maar één keer per spel gebruikt mag worden.

Een extra fijn effect van VSTAR is dat wanneer ze verslagen worden je tegenstander maar twee prize cards mag pakken. Bij VMAX is dat namelijk drie en bij beiden evolueer je de Pokémon van een V-kaart. Het is dus logischer om een VSTAR te gebruiken in plaats van een VMAX wanneer je kunt kiezen.

Expanded Format

Naast het standard format heeft Pokémon TCG ook een expanded format. Hierin zijn meer sets legaal en dus ook Sun & Moon met de GX-kaarten. Bovendien lijkt het erop dat GX-kaarten (ook deze kunnen maar één keer per spel gebruikt worden) met hun speciale vaardigheden samen gebruikt kunnen worden met VSTAR-kaarten. Dit zou ook weer een tactische overweging kunnen zijn voor het opbouwen van het deck. Hiervoor zullen we moeten wachten op het officiële regelboek welke na de lancering zal verschijnen. Wanneer dit niet het geval is, zullen we dit artikel updaten.