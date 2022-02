[Review] Assassin’s Creed: The Ezio Collection – Ezio’s verhaal blijft genieten

Volg Ezio Auditore da Firenze in deze collectie!

Assassin’s Creed is ondertussen al een langstaande en bekende franchise met meerdere spellen op de Switch. Drie absolute klassiekers uit de geschiedenis ontbraken echter voor een lange tijd. Tot nu, want The Ezio Collection is eindelijk beschikbaar op de Nintendo Switch. Een collectie van de drie spellen die draaien om Ezio Auditore da Firenze, de saga die voor veel van de populariteit heeft gezorgd. Is deze collectie echter nog goed te spelen na zo’n lange tijd? Kort gezegd: Ja, maar het is zeker weer wennen.

Enorme lading content

Zoals eerder al genoemd bestaat de collectie uit drie verschillende spellen: Assassin’s Creed II, Brotherhood en Revelations. Elk van deze spellen staat garant voor ongeveer 20 uur aan story gameplay en 40 uur aan gameplay als je alles verzamelt. Dit is dan nog zonder de DLC en korte films, die inbegrepen zijn in het pakket. Stuk voor stuk zijn deze verhaallijnen geweldig om te (her)beleven. Het ligt aan de kern van het overkoepelende verhaal van de franchise en Ezio is een geweldig personage om te volgen.

Bovendien draaien de spellen ook enorm goed op de Switch. Met af en toe een klein probleempje met input lag en lagere resolutie van NPC’s in handheld-modus valt het aantal problemen enorm mee. De framerate is consistent en updates aan de modellen die voor de collectie zijn gedaan, zien er meer dan prima uit.

Ook heeft Ubisoft wat exclusieve functies op de Switch toegevoegd zoals touch-ondersteuning, HD-Rumble en een iets aangepaste HUD. Nu is eigenlijk alleen de HD-Rumble een leuke toevoeging, maar door het beperkte gebruik is ook die eigenlijk zinloos.

Meer focus op het sluipen

Hoewel sinds Assassin’s Creed Origin er een stuk minder focus ligt op het sluipen en het gevecht tussen de Templars en Assassins, ga je met de collectie terug naar de oude gameplay van de franchise. Zo heb je verschillende missies waar je echt niet gezien mag worden. Wanneer je wel gezien wordt, dan faal je de missie of een onderdeel van de missie. Het voelt weer als vanouds aan, want het stopt meer de Assassin in Assassin’s Creed.

Gameplay voelt wel verouderd aan

Toch voelt de gameplay wel wat verouderd aan. Zeker als je het vergelijkt weer met de laatste drie spellen in de franchise merk je dat je erg weinig kan. Je levelt praktisch niet, er zijn geen speciale vaardigheden en ook de verschillende outfits zijn beperkt.

Bovendien zijn de mechanics als het vechten en klimmen stukken minder uitgewerkt en voelt het soms alsof er geen reactie is op de knoppen die je indrukt. Niet in de vorm van input lag, maar meer van de verplichte wachttijd tussen acties die er soms zit. Je kunt dus niet gemakkelijk door met vechten en zeker met meerdere tegenstanders voelt het stroef aan.

Een ander goed voorbeeld van ouderdom is het gedrag van NPC’s. Zeker NPC’s die je moeten helpen tijdens missies kunnen nogal eens raar gedrag vertonen. Zoals het blokkeren van paden, niet willen meelopen en dergelijke. Deze problemen zaten ook al in de originele spellen, maar toch jammer dat dit niet verholpen is.

Conclusie

Assassin’s Creed: The Ezio Collection doet het meer dan prima op de Switch. Afgezien van kleine verbeterpunten en fouten die in alle versies voorkomen is er weinig op deze port aan te merken. Wanneer je de nieuwere Assassin’s Creed-spellen bent gewend zul je flink moeten omschakelen aangezien de gameplay wat verouderd is, maar de verhaallijnen blijven tot de beste uit de serie behoren. Het enige is dat op dit moment de Switch-versie stukken duurder is dan die op de PlayStation en Xbox.

+ De verhaallijnen blijven geweldig

+ Goed geoptimaliseerd

+ Je voelt je weer echt een Assassin

– Wat verouderde gameplay

– Exclusieve Switch functies zijn nutteloos

DN-score: 8,0