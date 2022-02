Red Wings: American Aces krijgt een nieuwe trailer

Ben jij er klaar voor om in de lucht vliegtuigjes af te knallen?

De nieuwe game Red Wings: American Aces heeft een nieuwe trailer gekregen. Het spel is een spin-off op Red Wings: Aces of the Sky. In deze trailer staat Norman Lenda je te woord en neemt hij je mee in zijn spel. Hij geeft inzicht en vertelt ook waarvan hij inspiratie heeft gekregen. Zo heeft hij het spel gemaakt voor mensen die de simpele gameplay van oude arcadegames missen.

In het spel zal je een gevechtsvliegtuig besturen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Je kan dat online doen, maar ook lokaal. Daarnaast is er ook een verhaalmodus met dertig verschillende levels. Ben jij benieuwd hoe dit eruit ziet? Bekijk dan de knallende trailer hieronder.