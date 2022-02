Platformer Super Nanaru in maart te spelen op de Switch

Een nieuwe platformer komt volgende maand op de Switch.

Het bedrijf CFK heeft bekendgemaakt dat er binnenkort een nieuwe platformer speelbaar is op de Nintendo Switch. De game Super Nanaru is vanaf volgende maand te spelen. In de hoofdrol van deze run-and-jump actiegame staat het bakkersmeisje Nanaru; zij moet de de duivel ofwel Yako verslaan. Je waant je in deze game door verschillende levels vol obstakels die je moet zien te ontwijken. Spelers kunnen daarnaast verschillende geheimen ontdekken.

Hoewel het spel komende maand al te spelen is, is er nog geen prijs bekend. Wél is onderstaande trailer van de game alvast vrijgegeven welke je alvast een indruk van de game geeft.