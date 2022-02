Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 6,9 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de vierde week van februari een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Phantom Breaker: Omnia, maar liefst 6,9 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Explosive Candy World, maar 44 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Phantom Breaker: Omnia – 6,9GB

A Musical Story – 5,3GB

13 Sentinels: Aegis Rim – 4,3GB

Little Orpheus – 3,8GB

Counter Delta: The Bullet Rain – 3,6GB

35MM – 3,2GB

Sol Cresta – 3,1GB

The Last Cube – 2,0GB

Primordia – 1,2GB

Street Cats Race – 1,1GB

Zombie Rollerz: Pinball Heroes – 892MB

Conan Chop Chop – 866MB

Our Battle Has Just Begun! episode 2 – 769MB

Move or Die: Unleashed – 761MB

Operation Zeta – 724MB

The Wild Case – 606MB

Mokoko X – 581MB

To the Top, Mammoth! – 338MB

Will You Snail? – 248MB

#1 Pastime Bundle – 237MB

#1 Anagrams Sudokus Bundle – 213MB

An NPC’s Odyssey – 154MB

Flip The Buddy – 144MB

Ammo Pigs: Cocked and Loaded – 131MB

An American Werewolf in L.A. – 112MB

15in1 Solitaire – 98MB

Explosive Candy World – 44MB

