IGN deelt behind the scenes video van Lego Star Wars The Skywalker Saga

Zie hier hoe het Star Wars universum blokje voor blokje is nagemaakt.

Lego Star Wars the Skywalker Saga komt op 5 april al uit. Omdat de release dus al bijna voor de deur staat heeft ontwikkelaar TT games, game media gigant IGN een exclusieve kijk achter de schermen gegeven. In deze behind the scenes video zien we hoe de ontwikkelaar het Star Wars universum zo accuraat mogelijk in Lego heeft nagemaakt. Daarnaast leren we ook meer over de verschillende geluidsopties.

In Lego Star Wars the Skywalker Saga speel je als je favoriete Star Wars personages de gebeurtenissen uit alle 9 films na. Van de prequels, tot de sequels en de heilige originele trilogie. Alle karakters en momenten zijn aanwezig. Je mag daarnaast ook helemaal zelf kiezen in welke volgorde je de trilogieën doorloopt. Waar eerdere LEGO games een isometrisch camera-perspectief hadden is The Skywalker saga volledig in third person speelbaar. Hierdoor wordt je nog meer meegenomen in de actie. Bekijk de video hieronder: