Engelse lokalisatie voor Mon-Yu bevestigd

Vanaf volgend jaar kunnen fans over de hele wereld genieten van Mon-Yu.

Japanners konden juli vorig jaar al duiken in de wereld van Mon-Yu, wij moeten nog even wachten. De dungeon RPG Mon-Yu zal volgend jaar in het Engels te spelen zijn. Aksys Games heeft dat namelijk bevestigd. In deze first-person, turn-based dungeon crawler kan je je eigen personage maken om de zeven zogeheten Demon Kings te verslaan. Je kiest voor je personages geschikte klasses en dan word je in het diepe gegooid en zal je verschillende verdiepingen vol vijanden moeten verslaan. Een goede strategie en vaardigheden zal je nodig moeten hebben. Als je dat beheerst, dan zal je niet veel hoeven grinden. De eerste, korte trailer is al opgedoken. Je kunt de video hieronder bekijken. Daaronder is nog een video te zien van Japanse gameplaybeelden zodat je al wel een beeld kan vormen hoe het spel eruit zal zien.