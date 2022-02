Clouzy! verschijnt volgende week

Een kinderdagverblijf voor wolken! Het kan in dit spel.

De Switch-editie van Clouzy! is vanaf volgende week te vinden in de Nintendo eShop. De game zal 24 februari speelbaar zijn op Nintendo’s hybride console. Het spel verscheen vorig jaar al op Steam, maar maakt nu dus de overstap naar de Switch. Clouzy! heeft een bijzonder concept: het is namelijk een kinderdagverblijf voor wolken. Het is aan jou de taak om de wolkjes een fijn verblijf te geven. Dat doe je door in deze magische wereld de juiste maaltijden te geven aan de wolken en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je moet namelijk zelf achter komen wat de wolken lekker vinden. Het zijn zelf net mensen, want iedere wolk heeft een andere voorkeur aan maaltijd. Je kan ook leuke spelletjes spelen om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Wolken tevreden houden is dus nog een flinke taak! Ben je benieuwd wat je kan verwachten van het spel? Bekijk dan hier de trailer.