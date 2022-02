[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 7

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Edge of Eternity

Verschijnt op: 23 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Ga mee op avontuur met Daryon en Selene in deze turn-based RPG boordevol epische gevechten. Het doel van deze missie is een remedie tegen de allesverslindende corrosie. Laat je meeslepen in dit prachtige verhaal over hoop en opoffering. Verbaas je over de verschillende landschappen en geniet van dit avontuur. Edge of Eternity is vanaf woensdag 23 februari 2022 te koop in de eShop.

Never Alone: Arctic Collection

Verschijnt op: 24 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

In Never Alone ga je mee op reis met Nuna en Fox, die op zoek gaan naar een levensbedreigende sneeuwstorm. Deze puzzelplatformer heeft een magische sfeer die je zal betoveren, terwijl je in een ijskoude omgeving jouw weg zal vinden. Never Alone is in singleplayermodus te spelen maar ook als co-op. De game heeft vele awards gewonnen, mede dankzij de 40 inheemse ouderlingen uit Alaska die hebben bijgedragen door hun verhaal te vertellen.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Verschijnt op: 25 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Er komt weer een nieuwe JRPG uit de ‘Atelier Ryza’-serie uit komende week! We mogen gaan genieten van een nieuw verhaal over een mysterieuze droom. Sophie de Alchemist verlaat haar geboorteplaats om de vermiste Plachta te zoeken, nadat ze van elkaar gescheiden worden in een droomwereld. Bereid je voor op overweldigende gevechten met extra speciale effecten, een uitdagend puzzelsysteem en de mogelijkheid om het weer te beïnvloeden waardoor nieuwe paden voor je zullen openen.