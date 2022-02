Nintendo wacht al sinds 2014 met het sluiten van de Wii U eShop

Geniet nog maar even van de eShop nu het nog kan!

Het zal je inmiddels vast niet ontgaan zijn dat Nintendo de eShop van de Wii U en 3DS volgend jaar in maart sluit. Doodzonde natuurlijk want hier gaan heel veel prachtige (indie)games mee verloren. Wij hebben er hier bij DailyNintendo daarom ook al diverse artikelen aan gewijd. Naar aanleiding van dit grote nieuws heeft Nintendo Life een interview afgenomen met een medewerker van Nintendo of America. Hierin leerde onder andere dat Nintendo sinds 2014 al wacht om de eShop te sluiten:

“Nintendo weet dat het een product moet ondersteunen voor minimaal 10 jaar om een rechtszaak te voorkomen. Intern wacht Nintendo hier al op sinds 2014, gebaseerd op de verkoopcijfers. Nintendo kijkt naar de verkoopcijfers van de eerste twee jaar als indicator wanneer ze stoppen met de ondersteuning van een console.”

Aangezien de WiiU in november dit jaar officieel 10 jaar oud is ziet Nintendo dit als het ideale moment om de eShop te sluiten. Na maart 2023 is het nog steeds mogelijk om online te spelen en eerder gedownloade software opnieuw te downloaden. Volgens de website zal het in de nabije toekomst nog steeds mogelijk zijn om hiervan te genieten. Hiermee wordt verwacht dat de eShop in een paar jaar zal sluiten:

“Ze zullen in 2023 laten weten dat de server naar verloop van tijd zal worden afgesloten. Na deze tijd zal online spelen, software opnieuw downloaden en uiteraard software kopen niet meer mogelijk zijn. “Nintendo fans zullen 100% hun games kwijt zijn als er iets gebeurt met hun WiiU of de externe schijf waar alle digitale games op staan.”

Gelukkig kunnen we voorlopig nog even genieten van de Nintendo eShop en de online mogelijkheden van de Wii U. Ben je nog opzoek naar suggesties voor 3DS-games om te kopen voordat de eShop sluit? Dan heeft onze Jarno daar een geweldig artikel over geschreven. Wat ga jij het meest missen aan de eShop van de Wii U en heb jij zelf nog aanraders? Laat het ons weten in de reacties!