Kao the Kangaroo ontwikkelaar Tate Multimedia heeft meer plannen met de franchise

Een remake van deel 3 en een game met een grotere focus op combat?

Vorige maand werd er een nieuw deel in The Kao the Kangaroo franchise aangekondigd. De game wordt gemaakt door ontwikkelaar Tate Multimedia en verschijnt deze zomer op de Switch. De Kao serie begon in 2000 op de PC en Dreamcast. De game kreeg twee vervolgen in 2003 en 2005. Sindsdien hebben we niks meer van deze Australische kangoeroe gezien. Totdat er vorig jaar bekend werd gemaakt dat er nieuw leven in de serie wordt geblazen. Dit nieuwe leven blijft echter niet bij maar één game, want in een interview met Gamesindustry teasde hoofdontwikkelaar Wojtek Bilinski toekomstige plannen voor de serie:

“We dachten ook aan een remake van de derde Kao game net als een geavanceerde game met een veel oudere Kao en een grote focus op combat. Na al die uitprobeersels hopen we dat er een manier is om de serie echt te rebooten. Dit is waarom we het een reboot blijven noemen. We hebben een nieuw verhaal, nieuwe personages en we leggen dan ook veel nadruk op die aspecten, want nu kun je met DLC’s niet alleen de gameplay, maar ook het verhaal en de content van de game verder uitbreiden”.

De nieuwe Kao game zal ergens deze zomer op de Switch verschijnen. Een exacte datum hebben we helaas nog niet. Ben jij van plan om deze nieuwe kleurrijke 3D platform-game in huis te halen? Laat het ons weten in de reacties.