Video vergelijkt Switch- en N64-versie The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Is de Switch-versie straks mooier of niet?

Eind januari werd The Legend of Zelda: Majora’s Mask aangekondigd als nieuwste toevoeging aan de N64-collectie. Eerder vandaag werd de releasedatum daarvan bekendgemaakt. Zo we weten nu dat de game vanaf 25 februari te spelen is voor iedereen met een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-lidmaatschap. Voor wie benieuwd is hoe de game er uit gaat zien op de Switch, heeft GameXplain een video online gezet. Hierin vergelijken ze de grafische aspecten van beide games. Wat daaruit komt, kun je zelf hieronder bekijken!

In The Legend of Zelda: Majora’s Mask speel je wederom als Link, die zich na mysterieuze omstandigheden plotseling in Termina bevind. Hier vecht hij in een race tegen de klok, waar hij moet proberen de wereld te redden binnen drie dagen! Gebruik de krachten van de ocarina om de tijd terug te draaien en zo de maan niet op aarde te laten vallen. Weet jij deze klassieker vol uitdagende puzzels te overleven en Link terug in Hyrule te krijgen?