The Legend of Zelda: Majora’s Mask verschijnt 25 februari op Nintendo Switch Online

Een duister Zelda-avontuur keert volgende week terug.

Eind januari werd The Legend of Zelda: Majora’s Mask al aangekondigd als nieuwste toevoeging aan de N64-collectie. Nintendo heeft vandaag dan eindelijk de datum bekendgemaakt waarop we met deze titel aan de slag kunnen. Op 25 februari wordt dit Zelda-spel namelijk toegevoegd aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Je hebt daarom wel een lidmaatschap daarop nodig om dit spel te kunnen spelen. Dit is al de derde maand op rij dat er een game wordt toegevoegd aan de N64-collectie. In december kwam Paper Mario uit, afgelopen maand Banjo-Kazooie en deze maand dus een Zelda-klassieker.

Wat de volgende game wordt, die zal verschijnen, is onbekend. Al weten we wel dat F-Zero X, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf en Pokémon Snap ook naar het platform zullen komen in de toekomst. Dus wie weet, gaat er komende maand een titel van dat lijstje verschijnen.

Ga jij volgende week The Legend of Zelda: Majora’s Mask spelen? Welke game wil jij graag als volgende toegevoegd zien worden? Laat het ons weten in de reacties!