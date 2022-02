Pudding Monsters verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Plak monsters aan elkaar vast en red jouw vriendjes!

Het is inmiddels alweer een hele lange tijd geleden dat Pudding Monsters voor het eerst te spelen was. Het puzzelspel verscheen namelijk eind 2012 voor Android en iOS. Nu zijn we ruim negen jaar later en weten we dat deze game voor Nintendo’s hybride console beschikbaar wordt gesteld. De titel is recentelijk in de Nintendo eShop, in de sectie binnenkort verkrijgbaar, te bewonderen waardoor we weten dat Pudding Monsters 25 februari verschijnt. Het spel gaat voor een bedrag van €4,99 over de digitale toonbank.

In Pudding Monsters ga je op een missie om alle monsterlijke vriendjes te redden van een koudbloedige koelkasteigenaar. Dit doe je door de monstertjes aan elkaar te plakken door middel van het touchscreen van de Nintendo Switch te gebruiken. Bovendien hebben vele monstersoorten zijn of haar eigen vaardigheden waardoor alle 125 levels net iets anders in elkaar zitten. Gaat het jou lukken om deze missie goed af te laten lopen?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande trailer.

Heb jij Pudding Monsters vroeger al een kans gegeven en zo ja, wat vond je ervan? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!