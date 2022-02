Let’s Get Fit aangekondigd voor de Nintendo Switch

Een nieuwe fitnessgame aangekondigd!

Nintendo’s hybride console kent al vele sportgames om jezelf thuis in vorm te krijgen en in vorm te houden. Bekende voorbeelden zijn Ring Fit Adventure en Fitness Boxing 1 & 2. Dit weekend kun je bovendien het aangekondigde Nintendo Switch Sports uitproberen. Vandaag heeft het samenwerkingsverband van Ravenscourt, Voxler en Exkee hun eigen sportspel bekendgemaakt: Let’s Get Fit. Let’s Get Fit moet in het tweede kwartaal van 2022 verschijnen en Europa krijgt een fysieke editie van de game. Bij de game krijg je ook een paar elastische banden om aan je Joy-Con vast te maken. Daarmee zou je het maximale uit de oefeningen kunnen halen.

Let’s Get Fit bevat meer dan 100 unieke oefeningen voor verschillende spiergroepen met variabele intensiteit, dus iedereen kan ermee beginnen. Naast het grote aantal oefeningen biedt de game jou een aantal dingen om je gemotiveerd te houden. Je kunt op een kalender je voortgang bijhouden. Er zijn uitdagingen om te behalen en een online-klassement. Verder zijn er vier coaches om jou te begeleiden.

Hieronder staan de vrijgegeven beelden uit de game. Ga jij Let’s Get Fit toevoegen aan jouw eigen sportcollectie? Wij zijn benieuwd hoe jou deze game lijkt. Laat het hieronder weten in een reactie!