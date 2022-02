Grappige trailer kondigt releasedatum tERRORbane aan

De game komt 1 april naar de Switch. En nee, dat is geen grap.

Afgelopen Gamescom werd de vreemde jRPG tERRORbane aangekondigd, een RPG-titel vol bugs en glitches. De game werd aangekondigd voor begin dit jaar, maar nu hebben uitgever WhisperGames en ontwikkelaar BitNine door middel van een nieuwe trailer een duidelijkere datum gegeven. De game zal op 1 april op de Switch verschijnen en volgens de trailer is dat niet eens een grap. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

In tERRORbane kies jij je eigen, nogal glitchy, avontuur. Hoewel het eerst op een normale RPG lijkt heeft het meer te bieden dan kleine dorpjes en griezelige kerkers. Achter elke hoek kun je namelijk referenties naar momenten uit de geschiedenis van gaming kunnen vinden, of vreemde oplossingen voor normale problemen. Help de ontwikkelaar om elke bug uit zijn game te krijgen! Of doe dat niet en word zelf de bane of errors!