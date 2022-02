Crunchyroll nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Stream jouw favoriete anime op de Nintendo Switch!

Crunchyroll is een streamingdienst voor anime en is op meerdere platforms beschikbaar. Switch-bezitters hebben er lang op moeten wachten, maar Crunchyroll is eindelijk beschikbaar op de Nintendo Switch. De dienst is nu gratis te downloaden in de Nintendo eShop. Je kan gratis kijken waarbij je wel reclames hebt tijdens de afleveringen. Ook zijn betaalde abonnementen zonder die reclames en met opties om offline te kijken. Verder staan er heel wat bekende animeseries op deze dienst. Zo kan je onder andere Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en One Piece kijken.

De grootste animecollectie ter wereld ligt binnen handbereik met @Crunchyroll, dat nu verkrijgbaar is voor de #NintendoSwitch!



Gratis downloaden: https://t.co/zQUqn42c8m pic.twitter.com/sJIJgszMgI — Nintendo Nederland (@NintendoNL) February 17, 2022