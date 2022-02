The Last Cube komt in maart naar de Nintendo Switch

Los als kubus allerlei hersenkrakers op!

Vorig jaar werd The Last Cube aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. De release stond gepland voor later dat jaar, maar dat werd helaas niet gehaald. Het wachten is gelukkig bijna over, want op 10 maart komt dit puzzelspel eindelijk uit. Ontwikkelaar Improx Games heeft dit vandaag bekendgemaakt door middel van een nieuwe trailer. Deze trailer is hieronder te zien.

The Last Cube is een puzzelspel waarin je een kubus bent. Je moet jezelf door verschillende levels heen manoeuvreren, die elk verschillende uitdagingen hebben. Daarnaast is de kubus aanpasbaar door stickers op de vlakken te plaatsen. Elke sticker geeft je een bepaalde kracht die noodzakelijk kan zijn om een level op te lossen. Weet jij alle hersenkrakers op te lossen?

Kijk jij uit naar dit puzzelspel? Laat het ons weten in de reacties!