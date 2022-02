[Special] 3DS-games om te kopen voordat de eShop sluit

Een schatmijn aan fantastische games!

Aan alle goede dingen komt een einde. Zo gaat volgend jaar ook de 3DS en Wii U eShop sluiten. Tenzij Nintendo besluit om van gedachten te veranderen, zullen daardoor honderden games verloren gaan. Wellicht is het daarom verstandig om toch nog een paar achterblijvers aan te schaffen, die je anders zult mislopen. Voornamelijk de 3DS had een enorm robuuste selectie aan fantastische games die nooit op andere platforms zijn uitgegeven. Voor velen zal piraterij volgend jaar dan de enige manier worden om die spellen nog in handen te krijgen. Nu het nog mogelijk is via officiële kanalen, willen we de games bespreken die je echt niet moet mislopen.

Fysieke first-party games

De Switch mag dan bekend staan om de topkwaliteit van zijn first-party spellen, maar ook de 3DS had flink wat hits. Grote series als Mario, Pokémon en Zelda hadden allerlei releases die zelfs tien jaar later nog de moeite waard zijn. Hoewel deze games grotendeels nog wel gebruikt te vinden zijn in gamewinkels, is het misschien toch gemakkelijker – en soms goedkoper – om een digitale versie te kopen. Hieronder volgt een lijst met een flink aantal van de beste fysieke first-party 3DS-games.

Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo

Code Name: S.T.E.A.M.

Detective Pikachu

Donkey Kong Country Returns 3D

Ever Oasis

Fire Emblem Awakening

Fire Emblem Fates: Birthright, Conquest & Revelation

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Kid Icarus: Uprising

Kirby: Triple Deluxe

Kirby: Planet Robobot

Kirby’s Extra Epic Yarn

Luigi’s Mansion

Luigi’s Mansion 2

Mario & Luigi: Dream Team Bros.

Mario & Luigi: Paper Jam Bros.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers onderdanen

Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr.’s Journey

Mario Golf: World Tour

Mario Kart 7

Mario Tennis Open

Metroid: Samus Returns

Metroid Prime: Federation Force

New Super Mario Bros. 2

Picross 3D: Round 2

Pilotwings Resort

Pokémon X & Y

Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire

Pokémon Sun & Moon

Pokémon Ultra Sun & Ultra Moon

Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity

Pokémon Super Mystery Dungeon

Pokémon Art Academy

Poochy & Yoshi’s Woolly World

Rhythm Paradise Megamix

Super Mario 3D Land

Super Smash Bros. for Nintendo 3DS

Star Fox 64 3D

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D

Tomodachi Life

Ultimate NES Remix

WarioWare Gold

Fysieke third-party games

We kunnen natuurlijk niet vergeten dat third-party games ook een enorm belangrijk onderdeel van de 3DS waren. Bedrijven als Square Enix, Level-5, Capcom, Atlus, Sega, Bandai Namco en meer hebben grote bijdrages geleverd aan het succes van de handheld. Voornamelijk RPG’s deden het erg goed op de 3DS en daar zijn er dan ook veel van te vinden. Veel van deze games zijn behoorlijk schaars, en dus duur, aan het worden. Het kan je dus flink wat geld besparen als je ze nu nog in de eShop koopt.

Bravely Default

Bravely Second: End Layer

Culdcept Revolt

Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl

Etrian Odyssey 2 Untold: The Fafnir Knight

Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan

Etrian Odyssey V: Beyond the Myth

Etrian Odyssey Nexus

Fantasy Life

Hatsune Miku: Project Mirai DX

Inazuma Eleven 3: Lightning Bolt, Bomb Blast & Team Ogre Attacks!

Inazuma Eleven GO: Light & Shadow

Inazuma Eleven GO Chrono Stones: Wildfire & Thunderflash

LBX: Little Battlers eXperience

Monster Hunter 3 Ultimate

Monster Hunter 4 Ultimate

Monster Hunter Stories

Persona Q: Shadow of the Labyrinth

Persona Q2: New Cinema Labyrinth

Professor Layton en het Masker der Wonderen

Professor Layton en de Erfenis van de Azran

Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney

Project X Zone

Project X Zone 2

Radiant Historia: Perfect Chronology

Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure

Shin Megami Tensei IV

Shin Megami Tensei IV: Apocalypse

Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Soul Hackers

Shin Megami Tensei: Devil Survivor Overclocked

Shin Megami Tensei: Devil Survivor 2 Record Breaker

Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux

Stella Glow

Tales of the Abyss

Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call

Yo-kai Watch

Yo-kai Watch 2: Skeletspoken, Gigageesten & Droomfantomen

Yo-kai Watch 3

Yo-kai Watch Blasters: Red Cat Corps & White Dog Squad

Zero Escape: Virtue’s Last Reward

Zero Escape: Zero Time Dilemma

Download-only games

Hoewel de meeste 3DS-games wel een fysieke releases hebben gekregen, hebben sommigen enkel een download-only uitgave. In tegenstelling tot games met fysieke releases zullen deze dus volledig verdwijnen wanneer de eShop ermee stopt. Dit zijn dan ook wellicht de belangrijkste games om toch één of twee van mee te pikken voordat het te laat is.

3D Classics: Excitebike

3D Classics: Kid Icarus

3D Classics: Kirby’s Adventure

3D Classics: TwinBee

3D Classics: Urban Champion

3D Classics: Xevious

Apollo Justice: Ace Attorney

Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale

BOXBOY!

BOXBOXBOY!

BYE-BYE BOXBOY!

Crimson Shroud

Dedede’s Drum Dash Deluxe

Dillon’s Rolling Western

Dillon’s Rolling Western: The Last Ranger

Dr. Mario: Miracle Cure

Hana Samurai: Art of the Sword

HarmoKnight

Hydroventure: Spin Cycle

Kirby’s Blowout Blast

Liberation Maiden

Mario and Donkey Kong: Mini’s on the Move

Nintendo Pocket Football Club

Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies

Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice

Pocket Card Jockey

Pokémon Link Battle

Pokémon Picross

Pullblox

Fallblox

Fullblox

Rusty’s Real Deal Baseball

Sega 3D Classics

SpeedThru: Potzol’s Puzzle

Weapon Shop de Omasse

Er zijn teveel games! Welke moet ik nou kiezen?

We hebben een flinke lijst neergezet zo! En dan te bedenken dat we de Virtual Console games nog bewaren voor een andere keer… Welke games jij nu wilt halen uit deze lijst, moet je natuurlijk zelf bepalen. We raden je aan om degenen te halen die je ook echt het liefst wilt spelen. Daarnaast kan het slim zijn om te kijken welke games fysiek het zeldzaamst en duurst zijn, en die in de eShop te kopen. Dat bespaart toch mooi wat geld. Ook kan het slim zijn om op download-only titels te letten, omdat die dus voorgoed zullen verdwijnen. Op Twitter houdt Cheap Ass Gamer een lijstje bij met enkele dure 3DS-games waar je voor op de uitkijk moet blijven. Verder heeft VGC een goed artikel dat nog wat dieper ingaat op de games die van de 3DS en Wii U zullen verdwijnen, met hun eigen lijstjes.

We zullen dit artikel binnenkort updaten met links naar twee andere specials die ingaan op Wii U- en Virtual Console-games die van de eShop zullen verdwijnen. Dan is er straks een uitgebreid overzicht met alle games die je misschien nog gaat willen halen voordat de eShop ermee stopt. Ben jij nog van plan om 3DS-games te kopen in de laatste maanden? Zo ja, welke? En zijn we nog belangrijke games vergeten in onze lijst? Laat het ons weten in de reacties!