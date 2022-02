Launchtrailer Voice of Cards: The Forsaken Maiden

Het tweede deel van deze serie van kaarten-RPG’s is vanaf nu te spelen!

The Voice of Cards: The Forsaken Maiden is vanaf vandaag te downloaden in de eShop. Het is het nieuwe deel in deze serie van “kaarten-RPG’s”, een game waarvan daadwerkelijk elk aspect uit speelkaarten bestaat. Om dit te vieren heeft Square Enix een nieuwe launchtrailer online gezet, waarin de beste kanten van de game worden getoond. Je kunt de trailer hieronder bekijken.

Vorig jaar kwam het eerste deel in deze nieuwe serie uit, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Dit deel kreeg van ons een dikke 8, en nu, nog geen jaar later, is er al een vervolg. Dit vervolg speelt zich af op een afgelegen eiland, welke tot nu toe altijd is beschermd door de maidens van dit eiland. Het wordt nu echter bedreigd door totale vernietiging. Jij speelt een held die gezworen heeft dit eiland te beschermen. Samen met een vrouw die geen Maiden kon worden, zeilt hij weg op zoek naar een oplossing. Voice of Cards: The Forsaken Maiden is overigens geen direct vervolg op Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Beide games zijn als standalone titels te spelen.