Laat jouw studenten archeologie studeren in Two Point Campus

Welke zeldzame artefacten kun jij vinden?

Na het razend populaire Two Point Hospital heeft ontwikkelaar Two Point Studios vorig jaar haar nieuwe game Two Point Campus aangekondigd. In Two Point Campus is het de bedoeling dat je jouw eigen campus maakt. Hierbij moet je niet alleen de gebouwen plaatsen, maar de omgeving is natuurlijk ook een belangrijke factor. Alles wat je plaatst beïnvloed het leven van de studenten! Het is natuurlijk wel belangrijk dat studenten bijvoorbeeld leren hoe ze een ridder kunnen zijn of hoe ze veel te grote gerechten zoals gigantische pizza’s kunnen maken. Daarnaast moet het studentenleven niet alleen maar in het teken staan van college’s; het studentenleven bestaat natuurlijk ook uit plezier. Lukt het jou om deze studenten de studententijd van hun leven te geven?

Afgelopen maand werd bekendgemaakt dat Two Point Campus op 17 mei zal uitkomen op onder andere de Switch. Beetje bij beetje wordt er steeds meer naar buiten gebracht en vandaag is de eerste video naar buiten gebracht waarin we kennis maken met de lessen die te volgen zijn in het spel. Als allereerste les is archeologie onthuld. In deze les gaan jouw studenten aan de slag met allerlei gereedschap om zo de tofste artefacten te ontdekken. Hoe hoger zij zijn opgeleid, des te zeldzamere artefacten jouw studenten kunnen vinden.

De onthulling van deze nieuwe archeologieles is hieronder te bekijken.