De eerste aflevering van de nieuwe podcast van Kit & Krysta is nu live

Kom in deze podcast onder andere te weten waarom het duo bij Nintendo is gestopt.

Acht jaar lang waren Kit Ellis en Krysta Yang het gezicht van Nintendo Minute, een videoreeks van Nintendo of America die echter nooit een minuut duurde. Hierin deed dit duo de tofste dingen: ze probeerde de nieuwste games uit, unboxden de tofste collector’s edities, gingen naar het hoofdkantoor van Nintendo in Japan, bakten recepten uit Animal Crossing in het echte leven, deden live verslag vanaf gamebeurzen waaronder de E3… Je kan het zo gek niet bedenken, maar ze namen het publiek altijd mee met hun avonturen. Toch stopte Nintendo Minute afgelopen december na 400 afleveringen.

De show was nog steeds onwijs populair en er was voor het duo dan ook reden genoeg om een eigen show te beginnen. Vorige week werd deze ook aangekondigd: de Kit & Krysta Podcast. Inmiddels is de eerste aflevering van deze podcast live en deze duurt maar liefst 1 uur en 41 minuten. In deze podcast leggen ze zelf uit waarom ze Nintendo hebben verlaten, hebben ze verschillende “Would You Rather”-vragen aan elkaar in een Pokémon Legends: Arceus-thema en delen ze hun reacties over de afgelopen Nintendo Direct.

Ben je benieuwd naar deze podcast? Je kunt de aflevering hieronder bekijken of beluisteren via verschillende platformen als Spotify en Apple Music. Ook kun je je voor $5,00 dollar per maand abonneren op hun Patreon waardoor je alle afleveringen twee dagen eerder kunt beluisteren.