Assassin’s Creed: The Ezio Collection krijgt lanceertrailer

Volg Ezio Auditore da Firenze in drie singleplayer-campagnes!

Hoewel de geruchtenmolen eind vorig jaar al ronddraaide werd er vorige maand officeel bekendgemaakt dat Assassin’s Creed: The Ezio Collection naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Inmiddels is het wachten voor de fans eindelijk voorbij want vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters met deze Assassin’s Creed-collectie aan de slag. Dit moet natuurlijk gevierd worden en daarom heeft Nintendo een lanceertrailer online gezet. Mocht je deze graag willen zien, bekijk dan de video onderaan dit artikel. Assassin’s Creed: The Ezio Collection gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection bevat maar liefst drie singleplayer-campagnes met alle DLC uit Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood en Assassin’s Creed Revelations. In alle spellen kruip je diep in de huid van Ezio Auditore da Firenze en zoek je wraak voor het verraad van jouw familie. Bovendien bevat de Switch-versie van deze collectie ook nog eens HD-trilfuntie, touchscreenbesturing en twee korte filmpjes.

Omdat PEGI deze collectie een leeftijdsclassificatie van 18 jaar heeft gegeven kan het voorkomen dat je de lanceertrailer niet kunt bekijken. Mocht dit het geval zijn, log dan in op YouTube en geniet van de video!