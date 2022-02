2022 International Challenge in Pokémon Sword & Shield dit weekend van start

Doe dit weekend mee met het toernooi en ontvang een Shiny Galarian Articuno!

Dit weekend is het eindelijk zover, het eerste wereldwijde online toernooi in Pokémon Sword & Shield gaat beginnen! De 2022 International Challenge bestaat uit drie toernooiperiodes verspreid over drie maanden. Na de eerste periode in februari kun je een Shiny Galarian Articuno ophalen als Mystery Gift! Heb je je nog niet ingeschreven? Dat kan met deze instructie nog tot en met 18 februari 2022 0:59 uur (Nederlandse tijd). Heb jij je al ingeschreven? Lees dan hieronder nog snel alle exacte data.

Toernooiperiode

De 2022 International Challenge voor de Shiny Galarian Articuno loopt dit lange weekend van 18 februari 2022 om 13:00 uur tot en met 21 februari 2022 om 0:59 uur (Nederlandse tijd). Start de game Pokémon Sword of Pokémon Shield op en neem deel aan het online toernooi met je gekozen Pokémonteam.

Let op! Tijdens deze periode moet je aan minimaal 3 toernooibattles deelnemen om na afloop van het toernooi Articuno te kunnen ophalen. Het maakt overigens niet uit of je deze 3 battles wint of verliest.

Haal na afloop je Shiny Pokémon op

Na afloop van deze toernooiperiode kun je jouw Shiny Galarian Articuno ophalen volgens deze stappen.

1. Start de game Pokémon Sword of Pokémon Shield.

2. Open het menu door op X te drukken.

3. Selecteer Mystery Gift.

4. Selecteer Get a Mystery Gift.

5. Selecteer Get Battle Stadium Rewards.

De ervaring leert dat het tot enkele dagen na het toernooi kan duren, voordat de Mystery Gift opgehaald kan worden. Als je aan minimaal 3 toernooibattles hebt deelgenomen, is het een kwestie van proberen om je Shiny Pokémon op te halen.

Kijk al uit naar dit toernooi voor dit weekend? Kan jij niet wachten om een Shiny Galarian Articuno aan je team in Pokémon Sword & Shield toe voegen? Laat het in een reactie hieronder weten!