Schrijf je nu in voor de Online Play Test voor Nintendo Switch Sports

Help Nintendo terwijl je een voorproefje krijgt

Van 19 februari tot 20 maart is de Online Play Test voor Nintendo Switch Sports, en jíj kan hier deel van uitmaken! De test is in het leven geroepen om de kwaliteit van het spel te verbeteren en om eventuele technische problemen op te lossen voordat het spel in de verkoop zal gaan. Het is tijdens de test dus ook mogelijk dat er fouten ervaren kunnen worden. Het zal mogelijk zijn om online bowling, tennis en chanbara te spelen.



Wees er snel bij, want het aantal inschrijvingen zijn beperkt, dus wees er snel bij via deze link. Klik helemaal onderaan de pagina op ‘verder gaan’ om jezelf in te schrijven voor een sessie van 45 minuten op zaterdag 19 of zondag 20 februari.