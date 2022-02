Onze nieuwe Zavvi deal: Pre-order de Pokémon Die-Cast Heal Ball Replica met korting!

Tijd voor een toffe nieuwe kortingsactie in samenwerking met Zavvi!

Onlangs kon je al lezen dat je momenteel maar liefst 20% korting krijgt op de gehele kledingcollectie bij Zavvi met de kortingscode DAILYNINTENDO20. Terwijl je nog de gehele maand gebruik kunt maken van deze mega korting, hebben we nu ook een nieuwe toffe kortingsactie voor jullie klaarstaan!

In het teken van de aankomende launch van de nieuwe Pokémon Die-Cast Heal Ball Replica (van The Wand Company) kun je deze nu tijdelijk met 10% korting pre-orderen. Deze hoogwaardige, zeer nauwkeurige Heal Ball replica, gemaakt met een metalen omhulsel, heeft een diep gekleurd oppervlak dat gevoelig is voor aanraking. Met zijn helder verlichte knop en lift-to-display verlichte presentatie case, belooft deze Heal Ball een prachtige aanvulling op elke Pokémon collectie.

Dit toffe item komt uit op 30 mei 2022. Gebruik de kortingscode HEALBALL10 om de Heal Ball met maar liefst 10% korting te pre-orderen. Wees er wel snel bij, de code is geldig tot eind van deze maand!

Afbeelding van Zavvi.nl. Meer afbeeldingen zijn te vinden op de website van Zavvi!