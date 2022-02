Nintendo eShop op 3DS en Wii U wordt beëindigd in maart 2023

Het einde van een tijdperk.

Nintendo is vanochtend met zeer tragisch nieuws gekomen. De Nintendo eShop op de 3DS en de Wii U zal worden beëindigd in maart 2023. Het zal dan niet meer mogelijk zijn om spellen te kopen in die digitale winkels. Daarmee gaat een enorme schatkist aan oude games voorgoed verloren, totdat Nintendo besluit om ze op Switch uit te brengen. Niet alleen exclusieve 3DS en Wii U downloadtitels, maar ook de hele Virtual Console serie. Dit gebeurde in 2019 ook al toen Nintendo besloot om de Wii Shop Channel te sluiten. Daardoor gingen ook al honderden WiiWare en Virtual Console games voorgoed ten onder.

Als er een 3DS of Wii U game is die je nog heel graag wilt kopen, zal je nu je kans moeten pakken. Of een, ahum, ‘alternatieve’ manier vinden om die spellen op je console te krijgen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Tot mei 2022 kan je nog via de 3DS en Wii U eShop-tegoed aanvullen. Daarna heb je nog tot maart 2023 om je laatste aankopen te doen. Je kunt tussen mei en maart nog wel je Switch eShop-tegoed gebruiken om aankopen te blijven maken in de 3DS en Wii U eShop. Er zullen verder geen veranderingen komen in de Switch eShop.

Het blijft nog wel mogelijk na maart 2023 om games en DLC die je al hebt gekocht te herdownloaden. Ook blijven updategegevens en online connectiviteit nog steeds beschikbaar. Voor de voorziene tijd haalt Nintendo die functionaliteiten nog niet offline.

Ter compensatie zal Pokémon Bank vanaf maart 2023 gratis worden om te gebruiken. Zolang je de app maar downloadt voor maart 2023, want daarna kan je zelfs gratis apps niet meer downloaden. Het betaalde abonnement voor Bank wordt dan stopgezet. Je kunt dan gratis Pokémon toevoegen aan Pokémon Bank vanuit alle Generatie 6 en 7 games. Vervolgens kan je ze dan ook gratis overzetten naar Pokémon HOME. Voor HOME moet je natuurlijk nog wel blijven betalen.

Wat vind je van het sluiten van de eShop? Zijn er nog games die je graag wilt halen op de 3DS of Wii U? Laat het ons weten in de reacties!

