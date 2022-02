[Review] OlliOlli World – Een uitstekende, maar uitdagende skate-game

Bereik de mystieke plaats Gnarvana en word de volgende skate wizard!

OlliOlli World is het derde deel in de populaire OlliOlli-franchise. Na de eerste twee games heeft gameontwikkelaar Roll 7 er met dit deel voor gekozen om de traditionele stijl bestaande uit pixel-art in te wisselen voor een handgetekende 3D-artstijl. Maar hoe heeft deze verandering verder uitgepakt en is dit nieuwe deel net zo goed als de vorige twee?

Skate wizard

Het verhaal van de game speelt zich af in het land Radlandia. In dit land bevindt zich een skate wizard genaamd Chiffon maar die gaat met pensioen. Jij bent gekozen om haar op te volgen. Hiervoor zul je je eerst aan de skate goden moeten bewijzen door de mystieke plaats Gnarvana te bereiken. Om hier te komen moet je de vijf verschillende gebieden van Radlandia verkennen. Aan het eind van ieder gebied ontmoet je zo’n god.

Buiten dit simpele verhaal heb je voor ieder level ook interactie met wat vrienden van je. Zij vertellen je bijvoorbeeld meer over de wereld van de game en maken af en toe grappige opmerkingen. Mocht je meteen willen skaten, dan kun je deze gesprekjes ook overslaan door op de B-knop te drukken. Het verhaal doet er namelijk helemaal niet toe. Net als in de Mario-games dient het als excuus om jou allemaal platformlevels te laten spelen.

Hoog tempo

Deze 2,5D-platformlevels zijn allemaal heel creatief ontworpen. De eerdere levels zijn misschien nog een beetje basic. Hierin skate je gewoon van A naar B met op dat moment nog weinig obstakels. Naarmate je verder komt, worden de levels steeds uitgebreider en veelzijdiger. Zo komen er bijvoorbeeld wallruns, halfpipes, grinds en optionele routes om de hoek kijken. Je zult je snelheid dan echt nodig hebben om de levels te halen en de game wordt dan een stuk moeilijker. Wanneer je eenmaal lekker in de flow zit, voelt het super fijn om met volle snelheid door die levels heen te razen.

Je zou het hoge platformtempo op die momenten zelfs een klein beetje kunnen vergelijken met de 2D Sonic-games. Het grote verschil is dat je je bij Sonic makkelijker af kunt remmen en de snelheid niet altijd vereist is om door het level te komen. In OlliOlli World is dit wel het geval. Je kunt er voor kiezen om je niet af te zetten met de A-knop. Dan zul je echter in de latere levels merken dat je te langzaam skatet om bepaalde sprongen te maken.

Vallen en opstaan

Vaak lijken bepaalde sprongen ook helemaal niet mogelijk. Je zit dan soms voor je Switch te schreeuwen dat je personage in die korte aanlooptijd nooit hard genoeg kan skaten om die ene sprong te maken. Het werkt dan alleen wanneer je heel precies op de pixel de stick precies op het juiste moment loslaat. Als het die ene keer na vaak opnieuw proberen dan eindelijk wel lukt, voelt dat echt heerlijk! Om vervolgens te hopen dat je de rest van het level (of in ieder geval het eerst volgende checkpoint) ook haalt. Anders mag je het namelijk weer helemaal opnieuw doen.

OlliOlli World is wat dat betreft soms letterlijk en figuurlijk vallen en opstaan. Gelukkig voelen de meeste levels wel eerlijk ontworpen en weet je dat de fout bij jou ligt. Tijdens het wallrunnen was dit soms een ander verhaal. Daar liet mijn personage weleens automatisch los of maakte hij een move die niet de bedoeling was. Maar gelukkig kwam dit niet vaak genoeg voor om het game-brekend te maken.

Show me your moves!

Zoals eerder aangeven speel je de game dus grotendeels met je linker stick. Heb jij driftende Joy-Cons thuisliggen, dan kan ik je van harte aanraden er een Pro-controller bij te pakken of je joycons te fiksen. Anders is de game vrijwel onspeelbaar. De richting waar je je stick in drukt bepaalt welke skatemoves jij maakt. Doe je hem omlaag dan maak je een titulaire Olli, trek je hem naar rechts dan wordt het een heel flip en maak je een halve cirkel dan doe je een 360.

Voor een Olli krijg je heel weinig punten, maar voor de moeilijkere moves, waarvoor je allemaal halve en driekwart cirkels moet maken krijg je er een stuk meer. Het risico hierin is dan wel dat je hier langer mee bezig bent en je minder snel kunt reageren op tegemoetkomende obstakels. Krijg je het voor elkaar om combo’s te maken door meerdere tricks achter elkaar uit te voeren, dan wordt jouw puntenaantal alleen maar hoger.

Naarmate je verder in de game komt, worden er steeds meer tricks aan jou uitgelegd. Zoals het doorbreken van kristallen met je rechter stick of het grinden over trappen. Deze kun je eerder ook al doen, maar ga je later pas nodig hebben. Doordat de game jou voortdurend nieuwe spelmechanieken leert houdt dat de skate-gameplay voor een langere tijd fris en interessant. Daarnaast kun je deze nieuw aangeleerde technieken ook gebruiken in de eerdere levels om zo hogere highscores te halen.

Toegankelijker voor nieuwkomers

Aan het eind van ieder level zie je ook hoe jouw behaalde score zich verhoudt tegenover anderen. Zoals de lokale helden in de game, de online leaderboards en de mensen in jouw vriendenlijst. Met andere woorden: ben jij competitief ingesteld, dan kun jij zeker nog wat extra uren uit OlliOlli World halen. Versla je genoeg lokale helden dan ontgrendel je hiermee ook leuke outfits en optionele levels.

Een andere manier om dit te doen is door personages tijdens het skaten tegen te komen of om levels zonder gebruik van checkpoints te halen. In tegenstelling tot de voorgaande OlliOlli-games is het in deze game namelijk mogelijk om op ieder moment waarop je afgaat, het level helemaal opnieuw te beginnen of om te beginnen vanaf het laatste checkpoint. Dit hebben ze gedaan om dit deel iets toegankelijker te maken voor beginners. Een welkome toevoeging voor de mensen die niet perse alle uitdagingen hoeven te voltooien en casual de levels willen doorspelen!

De optionele levels en sidequests in de game zijn nog moeilijker dan de normale levels. Helaas hebben ze niet allemaal evenveel inspiratie. De leukste is een race tegen een beer en verder kun je denken aan het verkrijgen van punten voor het behalen van een parkoers of het uitvoeren van een specifieke move.

High fiven

Buiten de puntenuitdagingen geeft Gnarly Mike (één van je vrienden in de game) je ieder level nog drie andere uitdagingen. Hierbij kun je denken aan het maken van een paar geavanceerde tricks voor het eerste checkpoint, het verzamelen van collectibles of het high fiven van personages in de levels. Deze extra uitdagingen zijn (gelukkig) allemaal optioneel en geven de levels meer replay value. Hou jij van een uitdaging, dan kom je in deze game dus zeker aan je trekken!

Personaliseer je skater

Naast het ontgrendelen van nieuwe levels heeft het verslaan van de lokale helden nog een ander mooi voordeel. Je kunt er namelijk diverse boards, kleding, start animaties en andere cosmetische items mee verdienen. Deze bieden je geen voordeel tijdens het spelen van de levels, maar geven je wel de mogelijkheid om je skater esthetisch te personaliseren. Het is bizar om te zien hoe uitgebreid de character costumization is! De items die je hiervoor ontgrendeld werken erg motiverend voor het behalen van de uitdagingen.

Cartooneske artstijl

Het grootste verschil tussen OlliOlli World en de eerste twee delen zit hem in de artstijl. Waar de vorige games in 2D-pixel-art zijn gemaakt heeft OlliOlli World een prachtige handgetekende 3D-artstijl. Deze cartooneske stijl doet een beetje denken aan de Jet Set Radio-games van SEGA en de felle kleuren springen er ten alle tijde uit! Hiermee wil ik niet zeggen dat de grafische stijl van de vorige twee games lelijk was, maar die van World is wel echt schitterend om te zien! Er worden per level vaak maar vier tot zes verschillende kleuren gebruikt, maar toch is de voorgrond altijd te onderscheiden van de achtergrond.

Naast het visuele aspect wordt er qua gameplay ook heel mooi ingespeeld op de nieuw toegevoegde extra dimensie. Iedere keer wanneer je een halfpipe maakt springt je skater naar de achtergrond of juist meer naar de voorgrond van een bepaald level. Daarbuiten kun je hier en daar ook van route veranderen met de Y-knop. Deze alternatieve routes zijn vaak moeilijker, maar hierop vind je soms wat nieuwe collectibles of kun je door de hoeveelheid extra sprongen makkelijker punten scoren. Wederom dus weer een prachtige extra uitdaging voor de masochisten onder ons.

Prijs/speelduur-verhouding

De laatste jaren wordt er steeds meer gediscussieerd over de prijs van games. OlliOlli World kost in de eShop zo’n €29,99 en je kunt hem (indien je niet alle uitdagingen en optionele levels voltooit) in vier tot zes uur uitspelen. In die korte tijd krijg je wel een fenomenale skate-game voorgeschoteld! Completionists die alles willen halen en voltooien kunnen er zo nog drie of vier uur aan toevoegen. En competitieve spelers die de top van de leaderboards willen bereiken, die kunnen bij wijze van spreken zo lang doorgaan als ze willen. Zij krijgen meer dan waar voor hun geld. Ben je echter een casual speler die van plan is om alle levels maar één keer te doorlopen, dan is €29,99 voor zes uur gameplay misschien net iets te veel. Het is dan wellicht handig om te wachten op een prijsverlaging.

Uitstekend deel in een toffe franchise

OlliOlli World is een uitstekend, maar tegelijkertijd uitdagend nieuw deel in deze toffe franchise! De game barst van de sterk ontworpen platformuitdagingen en de 3D-graphics spatten ten allen tijde van het scherm. De levels zitten zeer creatief in elkaar en door de extra dimensie die de nieuwe stijl met zich meebrengt hebben ze meer diepgang dan ooit! Dankzij de verschillende trick tutorials blijf je nieuwe skatemoves leren die ervoor zorgen dat de gameplay nog heel lang fris blijft aanvoelen. Tot slot zorgen de checkpoints ervoor dat de game ook toegankelijk is voor nieuwkomers zonder dat de franchise hiermee zijn uitdagende reputatie verliest. De game is dan misschien wat aan de korte kant voor de prijs die je ervoor betaalt, de sidequests missen wat inspiratie en de controls willen niet altijd even goed meewerken, maar dit mag de pret zeker niet drukken!

+ Prachtige artstijl

+ Skate levels hebben meer diepgang dan ooit!

+ Veel costumization mogelijkheden

+ Eerlijke platformuitdagingen

+ Gameplay weten ze goed fris te houden

– Prijs/speelduur-verhouding

– Controls werken niet altijd even goed mee

– Sidequests zijn een beetje inspiratieloos

DN-score: 8,0