Fans presenteren conceptvideo voor een Mother 3 remake en het is prachtig

Dromen over wat zou kunnen zijn.

Het is alweer 16 jaar geleden dat Mother 3 werd uitgebracht op de GameBoy Advance, uitsluitend in Japan. Alhoewel fans al jaren vragen om een Engelse uitgave van het vervolg op EarthBound, is het nog altijd nooit gebeurd. Onlangs zijn EarthBound en EarthBound Beginnings eindelijk op Nintendo Switch Online uitgebracht, maar Mother 3 kwam er helaas niet achteraan. Of het ooit nog gaat gebeuren, weet niemand. Tot die tijd kunnen we alleen maar blijven dromen. Maar fans kunnen ook proberen om de touwtjes een beetje zelf in handen te nemen! Mother 3 is alweer zo oud dat het prima een remake op betere hardware zou kunnen gebruiken. Daarom heeft het team van Curiomatic de afgelopen twee jaar keihard geploeterd aan een conceptvideo voor een Mother 3 remake.

We willen benadrukken dat dit niet een trailer is voor een echte game. Het is slechts een concept voor hoe een mogelijke remake er ooit uit zou kunnen zien. De video geeft iconische scenes uit de game een beeldige makeover, in een stijl die wel wat wegheeft van de Link’s Awakening remake uit 2019. We kunnen maar moeilijk omschrijven hoe mooi de video werkelijk is, dus bekijk hem vooral even zelf. Ook kan je de Mother 3 Tribute-website bezoeken om meer over dit project te lezen. Zou jij Mother 3 ooit in deze stijl willen zien? Heb je de fanvertaling ooit gespeeld, of wacht je nog steeds braaf op een officiële uitgave? Laat het ons weten in de reacties!