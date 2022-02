Buck Bradley: Comic Adventure komt naar de Nintendo Switch

Later dit jaar verschijnt dit point-and-click-avontuur op de Nintendo Switch.

Buck Bradley: Comic Adventure kwam eerder al naar andere platformen. Vandaag hebben ontwikkelaar Istituto sull’Inquinamento Atmosferico – CNR en uitgever RedDeerGames dit spel aangekondigd voor de Nintendo Switch. De precieze releasedatum is onbekend, maar de titel zou later dit jaar moeten verschijnen. Daarnaast heeft RedDeerGames een aankondigingstrailer gedeeld, die je hieronder kan bekijken.

Buck Bradley: Comic Adventure is een point-and-click-avontuur dat zich afspeelt in de wereld van Terrastramba. Het heeft een soort post-apocalyptsche setting waarin mensen in mutanten veranderen. Ook jouw vriend is in een raar wezentje veranderd. Aan jou nu de taak om haar terug te veranderen in een mens. Alleen zo makkelijk gaat dat niet. Op deze reis zal je vele puzzels moeten oplossen en kom je bijzondere wezens en gebieden tegen. Dit alles in een mooie ‘comic book’-stijl.

Ga jij dit spel halen wanneer het verschijnt? Laat het ons weten in de reacties.