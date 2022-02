Valentijnsdag: schattige valentijnskaarten van Kirby

Nintendo deelt een aantal leuke kaarten met Kirby erop!

Vandaag is het 14 februari ofwel Valentijnsdag. En of je nu wel iets met deze dag hebt of totaal niet, het valt moeilijk te ontkennen dat onderstaande valentijnskaarten met Kirby erop wel érg leuk zijn! De kaarten staan veelal in het teken van Kirby’s aankomende avontuur Kirby en de Vergeten Wereld.

Mocht je het gemist hebben, hier zijn je de meest recente gameplaybeelden van Kirby’s aankomende 3D-avontuur nog eens bekijken!