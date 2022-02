[Review] Letters – a written adventure – Een unieke ervaring

Los allerlei woordpuzzels op om het verhaal te ontdekken.

Recent hebben ontwikkelaar 5am Games GmbH en uitgever Plug In Digital het puzzelspel Letters – a written adventure naar de Nintendo Switch gebracht. In het spel los je unieke woordpuzzels op, terwijl je verhaal leest. Door keuzes die je maakt, verander je de levensloop van de hoofdpersoon. Zal deze unieke gameplay geslaagd zijn of wordt het enorm eentonig? Je leest het in onze review.

Levensloop

Het verhaal in Letters – a written adventure draait om het meisje Sarah en je ontdekt haar levensloop van kind tot volwassene. Sarah komt uit Zwitserland en is gek op games, comics en tekenen. Jij kan zelf kiezen hoe haar huidskleur, haarkleur en kledingstijl is. Op deze manier wordt Sarah gelijk een stuk persoonlijker, waardoor ik ook een band met het personage kreeg. Daarna start het verhaal en dat wordt op een aparte manier verteld. Het wordt namelijk via brieven en chatberichten verteld. Zo maak je in het begin gelijk kennis met de penvriendin van Sarah, Katya. In deze brieven deelt ze lief en leed met Katya. Op deze wijze leer je de familie van Sarah kennen en al het andere wat zich in haar leven afspeelt.

Het mooie aan deze manier van het vertellen van het verhaal vind ik hoe snel je je verbonden voelt met Sarah. Je wil daarom ook echt de juiste keuzes voor ’jouw’ Sarah maken. Door die keuzes zijn er natuurlijk ook verschillende verhaallijnen of beter gezegd levenslopen. Je leert haar kennen als tienjarige, dan zie je haar als puber en in de epiloog is ze volwassen. Ik wilde gelijk de andere levenslopen ontdekken nadat ik het spel voor de eerste keer had uitgespeeld. Gelukkig is dat ook heel toegankelijk, want je speelt in ongeveer 3 uur door het verhaal heen. Persoonlijk had het verhaal veel langer mogen duren voor mij, maar ook met dit korte verhaal is het absoluut genieten.

Woordpuzzels

De gameplay van dit spel is heel apart. Je loopt als het personage Sarah over de regels van de teksten waarmee het verhaal wordt verteld. Je kan ook van regel naar regel springen, doordat er onderbrekingen in regels zitten. Dat lijkt een beetje op platformen, maar dan heel simplistisch. Alleen zit er soms een tekening in de weg waardoor je niet naar de volgende regel kan. Door de woorden te gooien kan je de tekening aanpassen. Zo kan een vogel zonder vleugels bijvoorbeeld pas weg als je het woord ’wing’ ernaar gooit. Alleen je kan niet elk woord uit de tekst gebruiken. Enkel de woorden die blauw gemarkeerd zijn en verborgen woorden zijn te gebruiken. De verborgen woorden vind je door tegen woorden te schoppen. Als je er eentje vindt, zal een deel van het woord verdwijnen en het bruikbare deel blauw gemarkeerd worden. Bijvoorbeeld ’friendship’ wordt dan ’ship’. Gelukkig is er ook een hintsysteem om verborgen woorden te vinden. Op sommige momenten heb ik daar ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Afhankelijk van welke woorden je naar een tekening gooit, verandert het verhaal. De grote keuzes kan je herkennen aan de woorden die oranje gemarkeerd zijn. Zelf heb ik deze gameplay als uniek ervaren. Je wordt gedwongen goed na te denken over welke woorden een verborgen woord kunnen zijn. Daarnaast zijn de vele verwijzingen naar games en comics geweldig om te ontdekken. De schrijfstijl is luchtig en grappig, maar soms met een serieuze ondertoon. Daarom is het wel vereist dat je goed Engels kan begrijpen. In het begin voelde het heel speciaal voor mij als een tekening veranderde doordat ik een woord had gegooid. Dit gevoel veranderde niet naarmate ik verder speelde. Daarom vind ik de gameplay absoluut geslaagd.

Audiovisueel

Letters – a written adventure heeft een hele mooie pixelstijl. In de levensfase van Sarah toen ze kind was, zien de achtergronden er heel vrolijk uit. Naarmate ze ouder wordt zie je ook de achtergronden volwassener worden. Zo komt er een computer bij en verandert het woordgebruik. Ik vind de achtergronden daardoor uitstekend bij het verhaal passen. Naast het veranderende visuele gedeelte verandert ook de muziek naarmate Sarah ouder wordt. Afhankelijk van jouw keuze gaat ze van een bepaalde muziekstijl houden en zal je ook die muziek horen. Hierdoor wordt de beleving steeds beter. Al met al is het audiovisuele gedeelte een echte aanvulling op het verhaal.

Conclusie

Letters – a written adventure is een unieke puzzelgame met een aangrijpend verhaal. Met 3 uur speeltijd niet lang, maar je kan het steeds opnieuw spelen om andere levenslopen te ontdekken. De verschillende levenslopen maken het namelijk waard om de game meerdere keren te spelen. Verder is de gameplay geslaagd. Het gooien van woorden om tekeningen aan te passen zorgen voor een leuk puzzelelement. Daarnaast past het audiovisuele uitstekend bij het spel. Het maakt de beleving af. Daarom is deze game een echte aanrader voor wie wel van een interessant verhaal met woordpuzzels houdt!

+ Aangrijpend verhaal

+ Unieke woordpuzzels

+ Audiovisueel niks op aan te merken

– Het verhaal is aan de korte kant

DN-Score: 8,5