[Review] Dynasty Warriors 9: Empires – Button mashing met flink wat strategie

Zet je zwaard- en strategie-skills in om het oude China te veroveren.

De Dynasty Warriors-serie gaat inmiddels alweer flink wat jaren mee en het aantal verschenen titels in de serie is inmiddels nauwelijks nog bij te houden. Wellicht denk je dat dit dan toch echt de negende versie is, maar dan zit je er goed naast. Deel 9 verscheen eerder al en dit nieuwe deel is de ‘Empires’-variant. De Japanse studio Koei Tecmo verzint telkens weer iets om een nieuw deel te rechtvaardigen, zo ook nu. Is dit deel een aanrader of de zoveelste in zijn soort? Wij hebben de game uitgebreid voor je kunnen testen!

Een bekend verhaal

Wie de Dynasty Warriors-serie ook maar een beetje kent weet ook dat deze spellen niet zo zeer om een diepgaand verhaal draaien. De Dynasty Warriors-spellen vertellen ironisch genoeg dan ook al meer dan 15 jaar telkens weer bijna hetzelfde verhaal waarin rivaliserende koninkrijken strijden om de macht over over het oude Chinese keizerrijk. Ook dit keer is er op dat gebied weinig nieuws onder de zon, maar zoals gezegd is dat ook niet waar de spellen nu écht om draaien. Het meest opmerkelijke aan dit is misschien nog wel dat Koei Tecmo er bij de fans van de spellen toch telkens mee wegkomt om constant hetzelfde verhaal voor te schotelen. De spellen zijn misschien dan wel het populairst in Japan, maar ook hier is er een zeer trouwe groep fans, die het uitbrengen van de titels in het Westen rechtvaardigt.

Alleen maar op knoppen drukken? Ik dacht het niet

Veel gamers denken bij de Dynasty Warriors-titels aan vooral vechten met slechts enkele knoppen. Dat is in Dynasty Warriors 9: Empires echter niet het geval. Het woordje ‘Empires’ in de titel duidt namelijk niet op een uitgebreidere of vernieuwde versie van Dynasty Warriors 9. Het is het beste te omschrijven als een soort diepgaandere, meer strategische versies van de Dynasty Warriors-titels uit de hoofdreeks. De Empires-spellen zijn echter veel meer gebaseerd op strategie en tactiek maar ook het maken van politieke keuzes spelen in deze delen een rol. De échte open wereld, die deel 9 met zich meebracht, is weg, dit keer staan de gevechten in het teken van ‘castle sieges’ of wel kasteeloverwinningen. Omgevingen rondom kastelen vormen nu het vechtgebied en het is aan jou om het kasteel van de vijand te bestormen én te overwinnen. Dit doe je tijdens jouw speelsessies waarbij je historische momenten opnieuw beleeft, zoals de gele tulbandenopstand en de slag bij de rode muur.

De gameplay in Dynasty Warriors 9: Empires is grofweg op te splitsen in twee delen: de gevechten én de voorbereidingen. En dat laatste gedeelte is behoorlijk diepgaand. Voordat je door de tijd heen nieuwe gevechten aangaat, kun je van alles voorbereiden maar maak je ook verschillende keuzes. Je past je tactiek aan, verbetert jouw belangrijkste personages, maar je kan ook zogeheten secret plans maken, welke belangrijk zijn om vijanden te verrassen en te kunnen winnen. Maar nog even terug naar het gedeelte los van de gevechten. Naast strategische en politieke keuzes, voorbereidingen en dergelijke, spelen relaties tussen personages ook een rol. Zo kunnen personages relaties opbouwen en zelfs met elkaar trouwen. En wat kunnen getrouwde mensen doen? Juist, kinderen op de wereld brengen. Kinderen worden volwassen en kunnen in de toekomst zomaar waardige strijders worden. En dat is precies hoe het spel dit ook in de gameplay integreert. Het maakt de gameplay van Dynasty Warriors daarmee net even wat diverser dan het alleen maar vechten en vechten. Een verbeterpunt is overigens wel aanwezig. Je wordt vrijwel zonder uitleg in de menu´s gegooid om het zelf verder uit te zoeken. Doorgewinterde fans komen daar vast wel uit, ik heb een behoorlijke tijd moeten zoeken en uitproberen om alles te kunnen ontdekken.

Maar er is toch een tutorial?

Dat klopt helemaal! Maar ironisch genoeg focust die zich op het vechtsysteem in de game. Natuurlijk, dat is uiteindelijk waar het om draait, maar zo spannend zit dat bij de Dynasty Warriors-titels nu ook weer niet in elkaar. Op combo´s en speciale aanvallen na, draait het immers veel om button mashing. De uitleg had dus wel iets uitgebreider mogen zijn op het gedeelte los van het vechten na. Overigens zijn de gevechten zoals eerder verteld dit keer pure strijden om kastelen te overheersen. Dat maakt de gevechten net wat toegankelijker en korter, ideaal voor wat kortere speelsessies.

Het vechten zelf blijft iets wat je leuk gaat vinden of niet: je neemt het op tegen hordes tegenstanders, die je zo snel mogelijk neer moet zien te halen. Dit doe je veelal met slechts enkele knoppen. In de tussentijd houd je jouw eigen terrein in de gaten en probeer je kastelen van jouw tegenstander te overheersen. De secret plan´s welke ik hiervoor noemde, komen in de vorm van korte missies tijdens de gevechten naar voren. Denk bijvoorbeeld aan het verslaan van een specifieke groep vijanden of het veroveren van een bepaalde omgeving. Zeker wat verder in het spel zal tactiek steeds belangrijker worden, wat je voorafgaand kunt gaan bepalen. Denk dus niet dat je het spel wel even doorloopt door simpelweg op knoppen te rammen. Goede uitrusting is natuurlijk ook belangrijk en daar heb je eerst weer geld voor nodig. Dit alles zul je buiten de gevechten om dus ook moeten regelen. Daarnaast heb je de keuze uit verschillende type vechters (infantry´s, archers en calvary´s) elk met hun eigen sterke en zwakke punten. Bepaalde type vechters kun je dus weer beter inzetten tegen bepaalde vijanden.

Audiovisueel

De graphics van Dynasty Warriors 9: Empires zijn eigenlijk niet veel anders dan we gewend zijn van de serie. Is het mooi? Nee. Textures kunnen best wel wat beter en detail in omgevingen is soms bedroevend. Maar dat is niet waar deze spellen om draaien, zeker niet gezien de hoeveelheid vijanden tegelijk op het scherm. En gelukkig draait dat allemaal vrij soepel en is er op technisch vlak niet al te veel te klagen. Dynasty Warriors koop je immers niet om een grafisch pareltje in huis te halen. De gevechtsvelden zijn overigens vrij divers, waardoor je niet steeds het idee hebt op het zelfde terrein te vechten. Verder is ook het geluid niet veel meer dan we eerder zagen in de serie. De Japanse stemmen zullen ongetwijfeld sterk acteerwerk zijn, maar ik durf er geen oordeel over te geven. De muziek op de achtergrond past veelal prima bij de situatie.

Conclusie

Of Dynasty Warriors 9: Empires jouw ding is, zal nog steeds afhangen van het feit of je de velen massale gevechten, welke veelal bestaan uit button mashing, kan waarderen. Met de nodige strategie, voorbereidingen en zelfs politieke en relationele keuzes zie je kunt maken, wordt de gameplay echter wel wat diverser. De game blijft er echter een die zich richt op een specifieke doelgroep. Op visueel vlak is het allemaal niet echt indrukwekkend, maar aan de andere kant is dit niet echt waar de games om de draaien. Het feit dat je, zeker in de voorbereidende momenten, ver in het diepe wordt gegooid is wel jammer. Fans van de serie hebben er in elk geval een waardig nieuw deel bij.

+ Historische veldslagen zijn tof om opnieuw te beleven

+ Veel te doen los van de gevechten

+ Toffe integratie van de relationele banden

– Grafisch verouderd, maar het draait stabiel

– Uitleg niet overal even duidelijk

DN-Score: 7.0