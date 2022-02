Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

De releasedatum is eindelijk bekend!

Vorig jaar maakte ontwikkelaar Drakhar Studio en uitgever Outright Games in mei bekend dat Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures tijdens halloween naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Echter was er op dat moment nog weinig informatie beschikbaar, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Hoewel het avonturen-platformspel afgelopen halloween moest uitkomen, is dat helaas niet gelukt. Inmiddels is het duidelijk wanneer de game wel verschijnt, want in de Nintendo eShop kun je de titel al vinden. Hierdoor weten we dat Switch-bezitters vanaf 11 maart met Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures aan de slag kunnen gaan. Het spel gaat voor een bedrag van €39,99 over de digitale toonbank, maar zal ook fysiek verkrijgbaar zijn.

In Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures ga je samen met jouw favoriete personages uit de Sony Pictures Animation-films op een sprookjesachtige reis. Je kruipt in de huid van Drac en Mavis waarmee je unieke werelden met uiteraard een griezelige twist zult verkennen. Los verschillende misses op, ontmoet herkenbare personages en zoek verzamelobjecten door gebruik te maken van verschillende vaardigheden zoals rennen, glijden en springen.