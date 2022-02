Beat Souls komt deze week naar Nintendo Switch

Heb jij het ritme in je?

Eastasiasoft brengt aanstaande woensdag het ritmespel Beat Souls uit, waarbij je in een kleurrijke cyberpopwereld terecht komt terwijl je jouw dans uitvoert en de topscore probeert te behalen. Beweeg jouw personage naar rechts en links zodat je alle zielen verzamelt en zorg ervoor dat de obstakels jou niet uit het veld slaan. Wanneer je geraakt wordt heeft dit invloed op jouw uithoudingsvermogen, wanneer deze op is ben je ‘game-over’. Ontgrendel verschillende karakters met allemaal hun eigen vaardigheden. Beat Souls is te spelen op verschillende niveaus, waaronder Hell Mode!