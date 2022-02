Batora: Lost Haven krijgt een nieuwe verhaaltrailer

Ga dit jaar nog op ontdekkingsreis in het universum.

De nieuwe RPG Batora: Lost Haven, van de ontwikkelaar Team 17, heeft een trailer gekregen. In deze hack ‘nā€™ slash gaat hoofdrolspeler Avril een avontuur aan op verschillende planeten nadat een groot deel van de aarde is vernietigd. Neem het op tegen bijzondere levensvormen, maak keuzes over het lot van het universum en gebruik zowel jouw geestelijke als fysieke aanvallen. Sta aan de zijde van jouw vrienden en vecht tegen het kwaad terwijl je al jouw angsten overwint.

Er is nog geen precieze releasedatum bekend, maar er is wel bekend gemaakt dat Batora: Lost Haven nog dit jaar zal verschijnen.