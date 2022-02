Time Loader verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Het is over een paar weken tijd voor Time Loader!

Eind vorig jaar maakte ontwikkelaar Flamz en uitgever META Publishing bekend dat Time Loader naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel de releasedatum op dat moment ontbrak weten we nu dat Switch-bezitters volgende maand met deze game aan de slag kunnen gaan. De titel is namelijk al even te vinden in de Nintendo eShop waarbij staat aangegeven dat het spel vanaf 10 maart te spelen is voor een bedrag van €14,99.

Time Loader is een puzzel-platformspel waarin je het verhaal van een klein robotwagentje volgt die teruggaat in de tijd. Jouw doel is om een enorm tragisch ongeluk in de jaren 90 te voorkomen wat je doet door het huis van je ontwikkelaar te verkennen, puzzels op te lossen. Bovendien moet je ook jouw fantasie goed gebruiken aanzien je huishoudelijke voorwerpen voor compleet andere doeleinden moet gebruiken dan waar ze bedoelt voor zijn.

Ben je benieuwd geworden naar Time Loader? Bekijk dan onderstaande trailer.