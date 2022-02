[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 6

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Dynasty Warriors 9 Empires

Verschijnt op: 15 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99

Ben jij klaar voor een onvergetelijke 1-tegen-duizend-actie in de nieuwe game in de Dynasty reeks? Bereid jouw leger voor op Castle Sieges en verover grote kastelen. Kruip in de huid van een politicus, zoals een generaal of hoge officier. Maak jezelf klaar voor de aanval in dit ruige avontuur!

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Verschijnt op: 17 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Kruip in de moordlustige huid van Ezio Auditore da Firenze, de meest gevreesde assassin in de Assassin’s Creed franchise. De collectie bevat drie verschillende spellen inclusief uitbreidingen van Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood en Assassin’s Creed Revelations. Leer hoe assassin’s leven en hun familie wreken in het 15e eeuwse Italïe.

Upaon: A Snake’s Journey

Verschijnt op: 17 februari 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €2,99

Upaon: A Snake’s Journey blaast onze oude Nokia versie van snake (in de categorie: kent u deze nog, nog, nog..) een nieuw leven in! Door het oude te combineren met nieuwe gameplay en verschillende werelden is snake voordat je het weet weer een hit. Geniet van 100 puzzels en zorg dat je jezelf niet in je staart bijt.