PlatinumGames over Bayonetta 3: Nieuwe gameplay-elementen en geen beperkingen vanuit Nintendo

Veel Nintendo Switch-fans kijken reikhalzend uit naar Bayonetta 3, maar de game is inmiddels al flink wat jaren in ontwikkeling. Het wachten op de game lijkt inmiddels niet al te lang meer te gaan duren, de titel staat op de planning om dit jaar te verschijnen. In een nieuw interview met IGN heeft PlatinumGames vice president Hideki Kamiya meer informatie gegeven over het derde deel in de populaire serie.

Zo liet Kamiya allereerst weten dat deel 3 zijn eigen identiteit heeft tegenover de eerdere delen. Ook worden er in deel 3 een aantal nieuwe type gameplay geïntroduceerd. PlatinumGames wil de game daarmee dan ook fris aan laten voelen. Als voorbeeld noemt Kamiya de trailer van afgelopen september, welke al een aantal nieuwe elementen liet zien.

“At the beginning of the trailer, viewers might have been confused about what game it was for, and then we introduced some enemies, and still it was kept unclear, and then Bayonetta appeared. I think the fact that we were able to pull off this misdirection in the trailer shows that the new game has its own color. Bayonetta 3 looks a little different, and it includes some new types of gameplay, so I hope players will find it fresh.”