Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 6,3 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook komende week weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd de vraag welke spellen er uit zullen komen, maar de grootte van de spellen is ook niet onbelangrijk. De Nintendo Switch heeft namelijk maar een beperkte hoeveelheid opslag. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast kijken hoeveel ruimte de games die binnenkort zullen verschijnen daadwerkelijk in beslag zullen nemen. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Chocobo GP, maar liefst 6,3GB in beslag. One Gun Guy neemt daarentegen slechts 40MB in beslag en is daarmee de kleinste titel.

Chocobo GP – 6,3GB

Little Orpheus – 3,8GB

Time Loader – 3,3GB

FAR: Changing Tides – 2,9GB

Aeternum Quest – 2,3GB

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures – 2,2GB

Aztech Forgotten Gods – 1,8GB

Rover Mechanic Simulator – 1,6GB

Never Alone: Arctic Collection – 1,3GB

Primordia – 1,2GB

Red Colony 3 – 1,2GB

Ancient Islands – 1,0GB

From Heaven To Earth – 876MB

Conan Chop Chop – 866MB

THE Table Game – 830MB

Gravity Runner – 781MB

The Wild Case – 556MB

Gem Wizards Tactics – 469MB

Who Is Zombie – 386MB

Antarctica 88 – 352MB

Slide Stories: Neko’s Journey – 330MB

BigChick – 268MB

Beat Souls – 266MB

Tax Fugitive – 245MB

Mr Maker 3D Level Editor – 183MB

Light Up The Room – 140MB

Fluffy Cubed – 102MB

Duggy – 79MB

Mages and Treasures – 62MB

Edge Of Eternity – 58MB

One Gun Guy – 40MB

Kijk jij uit naar een van deze Switch-games? Laat het ons weten in de reacties.