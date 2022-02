6 minuten aan nieuwe gameplaybeelden Kirby en de Vergeten Wereld

Benieuwd hoe die Mondvol-vorm nu eigenlijk werkt?

Nieuwe gameplaybeelden zijn verschenen van Kirby en de Vergeten Wereld. De game was afgelopen week te zien tijdens de Nintendo Direct, waarin o.a. de nieuwe Mondvol vorm gepresenteerd werd. Meteen na deze presentatie kwam de officiële Japanse website online en dat is dan ook waar onderstaande beelden vandaan komen. In de video zijn een aantal voorbeelden van de Mondvol vorm en een aantal andere krachten te zien. De game komt op 25 maart naar de Switch.

In Kirby en de Vergeten Wereld betreed je samen met Kirby een dimensie waar je vrij kunt rondlopen in 3D-gebieden. Verken een mysterieuze wereld gevuld met verlaten gebouwen uit beschavingen die lang geleden verloren zijn gegaan… zoals een winkelcentrum? Tijdens dit nieuwe avontuur gebruik je verschillende kopieerkrachten die goed van pas kunnen komen, want er staan genoeg uitdagingen op je te wachten!