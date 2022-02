Video toont grafische vergelijking Mario Kart 8 Deluxe Booster DLC banen

De eerste beelden van de opgepoetste banen worden vergeleken met de originele tracks.

In de Nintendo Direct van afgelopen woensdag werd bekendgemaakt dat Mario Kart-eigenaren nog lang niet zijn uitgeracet. Tot het eind van 2023 zullen er in zes delen in totaal 48 nieuwe retro banen worden toegevoegd. De eerste acht banen komen halverwege maart uit en het YouTube-kanaal GameXplain heeft een vergelijkingsvideo geplaatst waar de grafische verschillen worden getoond met de originele tracks en de nieuwe versies in Mario Kart 8 Deluxe. Bekijk hieronder de video waar goed te zien is dat de banen een mooie oppoetsbeurt hebben gehad.

De DLC-set kost €24,99 en de eerste wave verschijnt 18 maart. Nintendo Switch Online + Expansion Pass-houders hoeven deze DLC niet aan te schaffen; deze Mario Kart-DLC zit in de bundel!

Welke banen willen jullie graag terugzien in de volgende waves? Laat het ons weten in de reacties.