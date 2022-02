Pokémon Unite-spelers kunnen flinke geldprijzen winnen in de Championship Series

Ben jij een Pokémon Unite-meester? Lees dan snel verder hoe jij geld kunt verdienen.

Het Pokémon World Championship moet als het goed is van de zomer alsnog in Londen plaatsvinden. Dit na twee jaar uitstel vanwege de pandemie. Deze week heeft The Pokémon Company (niet geheel onverwacht) een nieuw onderdeel aangekondigd. Dit jaar is ook Pokémon Unite een onderdeel van het kampioenschap.

Tijdens de komende maanden zijn er verschillende kwalificaties in verschillende regionale zones. Dit jaar zijn er door The Pokémon Company zeven regionale zones vastgesteld. Deze zijn als volgt: Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Oceanië, Japan, Zuid-Korea en Azië-Pacific. Iedereen in deze regio’s mag meedoen mits ze in 2005 of eerder zijn geboren.

In elk van deze zones zijn er maandelijks kwalificatietoernooien waaraan je kunt meedoen met iedere versie van het spel. Hier kun je met je team Championship Points (CP) verdienen op basis van de eindklassering van hun team in een toernooi. Tussen toernooien kun je als speler ook wisselen tussen team, je behoudt hierbij je eigen CP. Tijdens de Champion series is er meer dan $ 1.000.000 te winnen (hiervan is $ 500.000 voor tijdens het wereldkampioenschap in Londen). Voor alle exacte informatie, inclusief de prijzen en regels kun je hier klikken.