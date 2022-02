Never Alone: Arctic Collection verschijnt later deze maand op de Nintendo Switch

De Foxtales DLC is uiteraard inbegrepen!

Ontwikkelaar en uitgever E-Line Media heeft gisteren aangekondigd dat Never Alone: Arctic Collection naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Gelukkig hoeven Switch-bezitters niet heel lang meer op het puzzel-platformspel te wachten, want de game is later deze maand al te spelen op de Nintendo Switch. De titel verschijnt namelijk op 24 februari en gaat voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank.

In Never Alone: Arctic Collection volg je de spannende reis van Nuna en Fox die opzoek zijn naar een eeuwige sneeuwstorm. Tijdens dit avontuur wissel je tussen beide personages, welke allebei andere vaardigheden hebben, waardoor het mogelijk is om dit spel ook samen met een vriend te spelen. In de game verken je indrukwekkende omgevingen, verricht je heldhaftige daden en ontmoet verschillende personages uit de Iñupiaq-verhalen. Bovendien bevat deze collectie ruim 30 minuten aan interviews en is de Foxtales DLC inbegrepen.

Ben je benieuwd geworden naar Never Alone: Arctic Collection? Bekijk dan onderstaande trailer.