Nederlandse streamers zetten grootse actie op voor Amref Flying Doctors

Vele Nederlandse streamers gaan samen vechten tegen vervuild water in Afrika.

Volgende week gaan verschillende bekende (Nederlandse) Twitch-streamers 24 uur lang streamen voor het goede doel. Tijdens deze marathon is het doel om zo veel mogelijk geld op te halen voor schoon water en betere zorg in Afrika. Dit allemaal live vanaf de H20 Esports Campus in Purmerend. Tijdens het streamen zullen ze ook verschillende opdrachten moeten uitvoeren om donaties op te halen voor Amref Flying Doctors.

Deze streamers zetten zich samen met andere bekende gasten in voor zo veel mogelijk geld op te halen. Dit door middel van meerdere challenges die georganiseerd worden. Deze bestaan uit het spelen van een videogame tot aan activiteiten buiten waarvoor IRL-backpacks worden ingezet. Deze backpacks laten de streamer buiten de stream voortzetten. Daniël Lippens zal alles hosten en had dan ook het volgende te melden over de actie.

“Toen ik werd gevraagd om hieraan mee te werken hoefde ik niet lang na te denken. Het is een prachtig initiatief en we gaan proberen om zoveel mogelijk geld op te halen. Met de donaties kan Amref dorpen in Oost-Afrika voorzien van water door het aanleggen van waterputten of inwoners opleiden tot zorgverleners, zodat ze de kwaliteit van de zorg en ook de veiligheid voor deze mensen kunnen verbeteren.” Daniël Lippens

Natuurlijk is de stream via Twitch te volgen. Dit kan gevolgd worden via het hoofdkanaal van Amref en de kanalen van de individuele streamers. De stream duurt van 18 februari 20:00 tot ongeveer 19 februari 20:00. Verwacht wordt dat rond 20:00 het eindbedrag bekend gemaakt gaat worden. Meer informatie over de streamers vind je hier. Ook kun je het Instagram-kanaal van Amref Flying Doctors in de gaten houden voor updates.

Amref

Amref was op zoek naar manieren om meer betrekking te krijgen van de jongere doelgroepen en die te activeren om in actie te komen. Hieruit is het initiatief ontstaan van deze actie. Het is namelijk een enorm probleem dat Afrika geen schoon water heeft. Daar zitten ongeveer 2 op de 5 mensen zonder drinkwater. Dit zorgt voor vele ziektes als cholera, tyfus en dodelijke diarree. De opbrengsten helpen bij het maken van watervoorzieningen en het opleiden van artsen. Judith van Amref had de volgende woorden voor het opzetten van de stream:

“Wij hebben gekeken naar nieuwe mogelijkheden om een jongere doelgroep te betrekken en te activeren. Dit is een van de eerste keren in Nederland dat een streamingmarathon op zo’n schaal wordt georganiseerd voor een goed doel. Wij zijn overdonderd door het enthousiasme van de streamers die zich in willen zetten voor Amref en zo samen met hun volgers een bijdrage leveren aan het verbeteren van watervoorzieningen en gezondheidszorg in Oost-Afrika.” Judith Oude Sogtoen, Director Fundraising, Partnerships & Corporate Communications bij Amref Flying Doctors