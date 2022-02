Medewerkers niet blij met Ubisoft’s NFT-plannen

Ubisoft Quartz was al gefaald, maar het Ubisoft-management wilt NFT nog niet opgeven...

Jason Schreier heeft op Bloomberg een nieuw artikel geplaatst met daarin details over Ubisoft en NFT. Eind vorig jaar bracht Ubisoft een nieuw platform uit. Ubisoft Quartz zou het platform moeten worden voor NFT’s in Ubisoft-spellen. De consumenten waren het er niet zo mee eens en reageerde enorm negatief. Later bleek dat er ook amper NFT’s werden verkocht via het platform.

Toch heeft Ubisoft het nog niet gezien met de cryptowereld. In een intern bericht heeft het management proberen hun stand te verdedigen. Medewerkers zijn het er echter absoluut niet mee eens en dat blijkt uit gelekte reacties. Jason Schreier heeft hier enkele van in handen die je uitgebreid op de Bloomberg-site kunt lezen. Er zaten ondere andere reacties bij die het bedrijf vergeleken met EA en dat het bericht geratioed zou worden.

Het is bijzonder dat Ubisoft toch probeert door te zetten. Vele andere bedrijven die NFT-plannen hadden zijn toch gestopt ermee na de enorme negativiteit van gamers. Hieronder viel bijvoorbeeld ook Worms-publisher Team17.