Hilarisch Valentijnsdagfilmpje voor Pokémon Legends: Arceus verschenen

Liefde voor Pokémon kan heel ver gaan…

Het is bijna Valentijnsdag en ook The Pokémon Company besteedt aandacht aan de dag van de liefde. In de serie hilarische reclamefilmpjes is nu een Budew aan de beurt om een filmpje op te fleuren! Bekijk hieronder snel het grote liefdesavontuur van deze kleine Budew.

Mocht je toch voor single(player) gaan op Valentijnsdag, neem dan een kijkje in onze guide voor Pokémon Legends: Arceus. Hierin vertelt onze Jorden alles wat niet in het spel wordt uitgelegd.

Vertel ons hieronder wat jouw plannen zijn voor Valentijnsdag!