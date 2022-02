Gameplaybeelden voor GetsuFumaDen: Undying Moon

Bekijk hier de eerste 25 minuten van deze nieuwe intense hack-and-slash-game!

GetsuFumaDen: Undying Moon kwam twee dagen geleden naar de Nintendo Switch. Dit langverwachte vervolg op de Konami klassieker Getsu Fūma Den werd tijdens de afgelopen Nintendo Direct plotseling vrijgegeven. Dat de game eraan zat te komen wisten we al langer, maar dat de game ook direct beschikbaar zou komen, was nogal een verassing. Voor iedereen die niet zeker meer weet waar de game over gaat heeft YouTube-kanaal Handheld Players een video online gezet met gameplaybeelden. Deze kun je hieronder bekijken.

GetsuFumaDen: Undying Moon is een roguelike hack-and-slash-actiespel welke zich afspeelt in een duistere fantasie wereld, tot leven gebracht door schilderachtige animaties. Jij speelt de uitgekozen leider en beschermer van het land der levenden, die een heel arsenaal aan wapens en krachten van de Getsu Clan tot zijn beschikking heeft. Deze zul je nodig hebben om de dood te slim af te zijn en steeds dieper af te dalen in de hel. Hier zit de de bron van alle ellende, maar hier kom je natuurlijk niet zomaar. De demonen van de onderwereld zijn natuurlijk niet zomaar te verslaan, en dan hebben we het nog niet eens over de intense baasgevechten, die je te wachten staan..