Bowser moet 40 maanden de cel in

Het blijft ironisch om te lezen: Gary W. Bowser, één van de leiders van Team Xecutor, was een tijd geleden opgepakt in Amerika. In een rechtszaak die nu een aantal maanden heeft gelopen heeft Bowser een derde straf te pakken voor zijn bijdrage aan het team. Na vele miljoenen boete zal Bowser nu 40 maanden de cel in moeten, dit aangezien hij schuldig heeft gepleit. Nintendo heeft het volgende statement uitgebracht:

Nintendo appreciates the hard work and tireless efforts of federal prosecutors and law enforcement agencies to curb illegal activities on a global scale that cause serious harm to Nintendo and the video game industry. In particular, Nintendo would like to thank the Federal Bureau of Investigation (FBI), Homeland Security Investigations (HSI) of the Department of Homeland Security, the U.S. Attorney’s Office for the Western District of Washington, the U.S. Department of Justice’s Computer Crime & Intellectual Property Section and the Justice Department’s Office of International Affairs for their significant contribution and assistance.

Nintendo of America